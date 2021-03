2









Juventus e Napoli si sono scontrate nei tribunali della giustizia sportiva negli ultimi due mesi del 2020 in merito alle sorti della partita dell'Allianz Stadium, non ancora disputata. Ma durante tutto quell'iter, la società bianconera non ha mai dato l'impressione di volersi opporre con troppa consistenza alle istanze di Aurelio De Laurentiis. Dopodiché Andrea Agnelli ha concordato col suo collega partenopeo l'ulteriore rinvio del match dal 17 marzo al 7 aprile, che ha mandato la Roma su tutte le furie. Insomma, un asse juventino-napoletano che oggi ha trovato un nuovo punto d'incontro: le trattative in Lega Serie A per l'ingresso dei fondi d'investimento CVC-Advent-FSI per costituire la nuova media company per agevolare la commercializzazione del campionato italiano. L'Ansa informa infatti che Juve e Napoli si sono dichiarati indisponibili a portare avanti la trattativa. Così Agnelli: "Il lavoro della commissione istituita per trattare con i fondi si è concluso a febbraio".