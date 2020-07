In questi minuti la Lazio è in campo al centro sportivo di Formello per la sessione odierna di allenamento. La formazione di Simone Inzaghi, prossima avversaria della Juventus lunedì sera, ieri ha pareggiato 0-0 sul campo dell'Udinese. Contro la Juve rientrerà dalla squalifica Patric. I biancocelesti provengono da quattro partite senza vittoria: prima del pari di Udine, avevano perso contro Milan (0-3), Lecce (1-2) e Sassuolo (1-2). Non vincono dal 30 giugno, quando si sono imposti per 2-1 a Torino sui granata. Sia contro il Lecce che contro il Sassuolo, sono stati rimontati dopo essere andati in vantaggio.