Cesare Zaccone, l'avvocato penalista che difese la Juventus al processo su Calciopoli, ha parlato in un'intervista all'edizione torinese de La Repubblica. Ecco le sue parole: "Io tifoso? La mia risposta è questa: con il cuore sono per il Torino e per interesse sono per la Juve. Piede in due staffe? Mi hanno chiamato dalla Juve e mi hanno pagato bene. Cosa avrei dovuto fare?".