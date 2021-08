Le dichiarazioni a Radio Marte dell'avvocato del Napoli, a proposito del ricorso del Napoli contro la squalifica rimediata dal centravanti nigeriano contro il Venezia: "Abbastanza forzato che si possa pensare all’annullamento delle due giornate di squalifica, ragioniamo nell’ottica di non averlo utilizzabile per la prossima e ci concentreremo esclusivamente sulla seconda giornata di gara e sulla cancellazione dell’ammenda.In quel caso si parlò di condotta gravemente antisportiva, cosa che non rientra nel caso Osimhen.Sarà materia della Corte Sportiva d’Appello a cui si richiederà uniformità di trattamento. Liberarsi da una marcatura molto arcigna con una manata e con il pallone astrattamente riconducibile a Osimhen in quell’area di gioco non può costare 2 giornate e 5000 euro di ammenda.Una volta interpretate le parole del signor Aureliano ci regoleremo"