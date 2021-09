Mattia, avvocato del Napoli, ha parlato del ricordo vinto su Victor Osimhen, che potrà giocare contro la Juventus. A Radio Marte ha detto: “In attesa della pubblicazione delle motivazioni, pensiamo che possano aver inciso le attenuanti e, del resto, non si era capito perché, per il caso Immobile-Vidal, molto simile a quello di Osimhen, fosse stata data direttamente una sola giornata di squalifica. Il giudice sportivo non ha adeguatamente valutato le attenuanti: l’avversario di Osimhen non ha subito conseguenze lesive, non sono neanche intervenuti i sanitari a soccorrerlo e lo stesso Victor ha accettato la decisione senza protestate, tant’è che l’arbitro Aureliano ha scritto nel referto ‘il calciatore ha accettato in silenzio la decisione’.”.