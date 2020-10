Mattia Grassani, avvocato del Napoli, ha parlato a Rai Sport: “Il Napoli si è trovato davanti ad un bivio alla luce del provvedimento dell’ASL: rischiare sanzioni civili e penali andando a Torino, o rispettare l’ordinamento giuridico statale. La società ha optato per l’ultima opzione. La legge statale prevale su quella giuridica. Spero non ci sia il 3-0 a tavolino per la Juventus, sarebbe offensivo per il Napoli. In questo caso non accetteremo il provvedimento.



Non rispettato protocollo? L’ASL è intervenuta quando è stata comunicata la positività di Zielinski, si è attivato il normale protocollo Covid. Il Napoli era sul pullman pronto a partire, tre comunicazioni dell’ASL hanno fatto sì che la squadra non avesse possibilità di scegliere e di restare a Napoli. Non è una responsabilità del Napoli non rispettare le comunicazioni dell‘ASL“.