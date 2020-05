2









Mattia Grassani, legale di fiducia del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando la vicenda Pecoraro e il caso Inter-Juve.



PECORARO - "Le dichiarazioni dell'ex procuratore federale Pecoraro riguardo alla mancanza del file audio del dialogo tra VAR e Orsato in quel Inter-Juventus del 2018? Sono passati già due anni. Non mi sembra il giusto modus operandi riproporre certi accadimenti dopo tanto tempo".



INTER-JUVE - "Ci saranno sicuramente dei supplementi di indagine, vedremo cosa accadrà. Inter-Juventus non è ancora finita. Voglio credere naturalmente nella buona fede di tutte le parti in causa".



IL CAMPIONATO - "Dobbiamo essere contenti perché vediamo già i calciatori in campo per gli allenamenti anche se ora in forma solo individuale. Si tratta di un segnale che ci fa ben sperare per il futuro".



IL NAPOLI - "Il Napoli ha già preso le precauzioni affinché sia tutto messo in sicurezza per i calciatori. Tutto però avrà un senso se il campionato ricomincerà. Il percorso è lungo. Il Napoli sta facendo degli sforzi immani per riprendere così come gli altri club".