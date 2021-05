Mattia Grassani, Avvocato e legale del Napoli, ha parlato così alla Gazzetta in merito alla questione Superlega: «I 9 rientranti? Parlerei di accordo politico. Non è stata inflitta alcuna sanzione dagli organi disciplinari della Uefa, bensì, almeno stando al comunicato ufficiale di ieri, i club hanno trasmesso alla confederazione europea una “Club committment declaration”, ovvero una dichiarazione impegnativa. Una sorta di proposta di patteggiamento, sottoposta ad una commissione di emergenza del Comitato Esecutivo UEFA e da questa approvata».



RIAMMISSIONE - «L’articolo 51 dello Statuto vieta alleanze tra club, dirette o indirette, senza il permesso UEFA. Mi sembrano rilevanti, oltre agli impegni economici, soprattutto le ammissioni dei club, un vero e proprio disconoscimento della Superlega».



RISCHI JUVE, REAL E BARCELLONA - «Sarà verosimilmente aperto un procedimento disciplinare, che si celebrerà davanti agli organi di giustizia Uefa e, in appello, al Tas. L’articolo 51 dello Statuto, la cui violazione verrà verosimilmente contestata ai club, non prevede una sanzione specifica, quindi gli organi di giustizia avranno più potere discrezionale. Non può essere scartata l’ipotesi di esclusione dalle competizioni anche se si potrebbe propendere per misure economiche. Di certo, se i tre club non dovessero raggiungere un accordo con la Uefa, il contenzioso è destinato a non rimanere entro il perimetro dell’ordinamento sportivo».