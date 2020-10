L'avvocato del Napoli, Mattia Grassani, è tornato sulla partita non giocata contro la Juve rilasciando un'intervista ai microfoni di Repubblica: "Se la squadra fosse partita per Torino, avrebbe violato la legge".



LA DECISIONE - "Arriverà domani, questa è la data".



POLITICA - "Mi auguro non venga presa nessuna decisione politica per salvare il protocollo. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastandrea farà buon uso dei suoi poteri senza condizionamenti esterni, come ha sempre fatto".



PENALIZZAZIONE - "Il -1 è legato al 3-0 a tavolino. A mio avviso questa penalizzazione può esserci solo se il giudice riterrà che il Napoli abbia rinunciato alla gara".



LA PROCURA - "Mercoledì ha fatto degli accertamenti, il cui risultato sarà poi trasferito al Giudice Sportivo. Questi controlli, per quanto mi risulta, non riguardano solo il Napoli, ma sono fatti a tappeto presso tutte le società, specialmente presso i club che si trovano a gestire situazioni di positività al Covid". SOLUZIONE TRIBUNALE - "In caso di pronunciamento negativo arriveremo al Tribunale, ma solo dopo aver esaurito tutti i gradi davanti alla giustizia sportiva".



PROTOCOLLO FIGC - "Non va cambiato, ma ripensato. Lo dice l'intera comunità tecnico-scentifica, a partire dai membri del Cts fino ad arrivare al Ministro. Come si può trascurare il fatto che, nella parte finale del campionato scorso, 12 gare da metà giugno al 2 agosto, non si sono verificate positività e, invece, in questa stagione, si contano già una cinquantina di positivi alla terza giornata?".



IL NAPOLI HA VIOLATO IL PROTOCOLLO? - "Il Napoli ha scrupolosamente osservato le prescrizioni delle pubbliche autorità e ha compiuto ogni scelta solo dopo accurato confronto con le stesse. Se dovessero essere ravvisate violazioni, dovrebbero essere contestate e noi ci difenderemmo".



PRESSIONE ALL'ASL? - "Il Napoli ha raccolto, in questi giorni, così tante attestazioni di solidarietà e stima per il suo comportamento, in particolare dalla comunità tecnico-scientifica, che non intende minimamente prestarsi a speculazioni di basso livello. Peraltro, sono stati prodotti documenti che dimostrano la ferma volontà di recarsi a Torino, come la prenotazione del giro di tamponi della domenica mattina o le fitte comunicazioni intercorse tra il team manager e l’hotel sede del ritiro per la lista delle camere e i nominativi della delegazione".