Mattia Grassani, avvocato del Napoli, ha commentato a Sport24 su Rainews24 la sentenza della Corte d’Appelo federale sul caso Juventus-Napoli, assegnata a tavolino ai bianconeri: “Un’accusa di slealtà che indigna tutti, perché il Napoli non aveva alcuna scelta in quelle ore concitate della vigilia. Il club aveva in mano provvedimenti e ordinanze di due Asl e del gabinetto della Regione Campania che vietavano al club di viaggiare per motivi di salute pubblica, per questo il Napoli non si arrende e non si arrenderà mai, andando avanti con i ricorsi, eventualmente anche attraverso la giustizia amministrativa”.