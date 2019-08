Alberto Galassi, avvocato legato al Manchester City e membro del consiglio di amministrazione del club inglese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo i sorteggi dei gironi di Champions League da Montecarlo. In particolare, ha parlato anche delle voci su Pep Guardiola alla Juventus, che hanno tenuto banco nelle prime settimane di giugno: "Lui è dispiaciuto, non essere creduti non è piacevole. I club seri raggiungono accordi prima, non all'ultimo momento. Per questo si è arrabbiato, poi si è messo a ridere. Il calcio è anche questo, è bello sognare, ma non tutti i sogni si avverano. Champions? Ci vuole più fortuna che in un Mondiale, come dice Kakà".