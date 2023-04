Dopo lo scoppio del caso plusvalenze,, ha parlato a LaPresse: "Si dice che la Salernitana avrebbe sovrafatturato il valore di questi calciatori, e la Lazio avrebbe emesso fatture false inserendole nel bilancio, il pagamento delle somme è assolutamente indiscutibile. Aspettiamo che la Finanza mandi il rapporto alla procura e poi andremo dal pm a spiegare. Lotito? L’ho sentito e non è contento, anzi, era un po’ agitato, ma gli ho detto che me lo aspettavo. Avete detto tutti che il sistema funzionava con le plusvalenze e che sarebbe toccato agli altri. Ma parliamo di somme modestissime, ci sono plusvalenze e plusvalenze…".- "Se questo caso è come quello che ha visto la Juventus penalizzata di 15 punti? Abbiamo valori molto diversi e modestissimi che non sono quelli che sanano un bilancio e consentono a una società di andare in perdite da decapitalizzazione. Parliamo di somme modestissime, tutti giocatori giovani che non avevano grande valore di mercato, dimostreremo che si tratta di operazioni reali".