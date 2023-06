Mattia, avvocato anche legale del Napoli, ha parlato a Radio CRC della sentenza Juve: "Non si è pronunciato solo il tribunale, ma anche il massimo rappresentate della Lega calcio. Ci aspettavamo che questo secondo filone potesse portare a nuovi punti di penalizzazione. Per rapporti opachi con gli agenti e partnership con club di favore i 700 mila euro rappresentano un mistero non facilmente spiegabile. Lo strumento del patteggiamento non è inapplicabile, anche in situazioni come la Juventus. Certamente si è venuto a creare un precedente in cui 4 sanzioni relative a 90 milioni di euro vengano risolte con 700 mila euro. Questa situazione deve rappresentare un caso isolato, altrimenti tutti i presidenti che pagano gli stipendi potrebbero seguire questa scia sbagliata. Il processo penale è comunque ancora in pieno corso di svolgimento. Io credo che, conoscendo la serietà della giustizia sportiva e penale, questo processo non possa chiudersi con un nulla di fatto. La vicenda Juventus non dovrebbe finire qui, come non dovrebbe finire a livello europeo. La Uefa ha gli occhi puntati su quanto sta accadendo".