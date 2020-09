A Il Fatto Quotidiano, l'avvocato Di Cintio difende la collega Turco, legale della Juventus: “L’avvocato Turco è una professionista esemplare, tengo a sottolinearlo. Detto questo, è chiaro che l’avvocato è un soggetto esterno alla società e credo che non sia possibile ricollegarlo al club bianconero. La responsabilità oggettiva c’è quando è coinvolto un tesserato, l’avvocato non lo è. Juve implicata? Bisognerebbe dimostrare che un tesserato della Juventus ha avuto un ruolo attivo o ha incaricato di svolgere un determinato tipo di attività. E’ necessaria una prova provata di un nesso causale tra l’azione della Juventus e il comportamento dell’università. Al momento io non vedo questa possibilità".