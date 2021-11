L'avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo, ha parlato a Tuttosport dell'inchiesta sulle plusvalenze Juve: "La plusvalenza di per sé è assolutamente legale. Stabilire se sia fittizia o reale è complicatissimo. L'avviso di garanzia ricevuto dai dirigenti della Juventus non significa colpevolezza, ma semplicemente che la Procura sta indagando.per quello serve un dolo specifico, cioè la consapevole volontà di alterare i valori dei giocatori, e quindi del bilancio societario, per ottenere un profitto.""Dall'assoluzione di Inter e Milan nel 2008, la legge non è cambiata: dare un valore più alto a un giocatore non significa che sia illegale. Il reato si concretizza solo se c'è la volontà di alterare un valore che si sa essere più basso. E dato che non c'è una regola per stabilire l'oggettivo prezzo di un giocatore, si cerca di dimostrare il reato attraverso mezzi di ricerca delle prove come le intercettazioni telefoniche. In questo modo si potrebbe dimostrare che i dirigenti sapevano.ad esempio, il loro valore è prospettico: se in futuro possono diventare campioni, attribuisco loro un valore alto.Ecco il punto debole di questo tipo di indagini."