Cesare Di Cintio, noto avvocato di diritto sportivo, ha parlato a Tuttosport del caso Suarez: "Sì il ventaglio è molto ampio, quindi bisognerebbe capire e pesare la gravità delle condotte per capire la forza della pena, ma adesso è assolutamente prematuro parlarne. L’inchiesta sul caso Suarez è ancora aperta e, parliamoci chiaro. da quello che è emerso finora la Juventus non rischia proprio nulla. Se non c’è una chiara azione di un tesserato, i fatti non sono nella giurisdizione della giustizia sportiva. E qui di tesserati che agiscono non ce ne sono ancora. Saurez è tesserato per una federazione straniera, l’avvocato Turco non è tesserata e, inoltre, non commette niente di rilevante se è vera la sua ricostruzione, perché chiedere informazioni e instradare l’entourage di Suarez nella burocrazia non rappresenta reato. Anche la telefonata del dirigente bianconero Federico Cherubini al rettore dell’Università Statale, Maurizio Oliviero, sembra essere solo a titolo di raccolta delle informazioni. Insomma, o c’è una prova chiara della corruzione e, quindi, si risale anche al corruttore, oppure non ci sono margini perché la giustizia sportiva intervenga in questa storia".