Al Collegio di Garanzia dello Sport è arrivato anche l'avvocato del Codacons e del Club Napoli, Enrico Lubrano, che ha dichiarato: "Siamo qui per ottenere la conferma della decisione della Corte Federale d'Appello nella parte in cui dice che la Juventus ha alterato la regolarità dei campionati dal 2018 al 2021 e quindi anche quello del 2018/19 in cui la Juve ha vinto e il Napoli è arrivato secondo. Questo per sorreggere poi il ricorso al Tar Lazio per la revoca dello scudetto alla Juve e l'assegnazione al Napoli".