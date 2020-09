Ecco le parole a Sky Sport dell'avvocato Angelo Cascella, esperto di Diritto Sportivo: "Se la Procura Federale viene a conoscenza di un possibile reato sportivo, ha l'obbligo di aprire un fascicolo e chiedere la documentazione alla giustizia ordinaria qualora quest'ultima si sia già mossa. L'indagine può portare a un proscioglimento o a un deferimento dei soggetti coinvolti. Va sottolineato che i due procedimenti sono autonomi l'uno dall'altro perché c'è un diverso onere della prova: dato che il penale può portare a una privazione di libertà personali, l'onere probatorio deve essere di certezza quasi assoluta, oltre ogni ragionevole dubbio; nella giustizia sportiva invece non c'è bisogno di tale livello di garantismo anche perché ci sono necessità di tempistiche più stringenti. Per violare l'articolo 32, basta avere anche solo tentato o consentito che altri abbiano compiuto determinati atti: le sanzioni possono riguardare anche la società qualora si accerti il collegamento tra chi ha commesso l'atto illecito e il club. L'avvocato Turco? Non sarà facile individuare un collegamento tra lei e la Juventus e dubito che lei abbia potuto commettere un atto illecito. È significativo che già ieri il Colonnello Sarri abbia escluso una responsabilità della Juve e di Suarez."