2









Parola a Simone Avsim. La nuova rubrica del tifoso, qui su ilBiancoNero.com, per parlare di Juve, per commentarne le mosse di mercato, i risultati, le idee. Dal campo alle trattative, tra gusti e nuove possibilità. Ad Avsim e a voi i commenti...



C'è una Juve che si prepara, perché nonostante agosto sia alle porte la stagione non è finita. In campo e fuori, con almeno due partite ancora da giocare: l'ultima in campionato contro la Roma, per la quale Sarri ha minacciato di schierare l'Under 23, e il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione. Il 7 agosto la Juve si gioca l'ultimo pezzo della sua stagione, il più importante: andare a Lisbona è l'obiettivo, poi verrà il resto. In attesa del campo, però, la Juve lavora anche sul mercato: è ufficiale Pirlo come allenatore dell'U23, ma Paratici non si ferma.