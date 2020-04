1









Nonostante il calcio mondiale si sia fermato a causa dell'emergenza Coronavirus, sono molti i temi da affrontare in questi giorni. Il Corriere dello Sport infatti titola: 'Richiamati'. I club studiano la ripartenza e si preparano a richiamare i calciatori 'fuggiti' all'estero. Federazione e Lega, infatti, confidano nella possibilità di riprendere gli allenamenti in tempi brevi. Già a Pasqua potrebbe partire il piano di rientro. Gli atleti che hanno lasciato l'italia dovranno essere messi in quarantena per almeno due settimane.



Il quotidiano piemontese Tuttosport invece titola: '​Avremo uno sport migliore'. Intervista in esclusiva al Cardinal Bertone: "Quando il virus sarà battuto, ripartiremo da un mondo più autentico. L'interruzione dell'attività agonistica è una carestia, ma con la ripresa elimineremo tutti gli eccessi".