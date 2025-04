Getty Images

'Aveva un ottimo rapporto con Thiago Motta': il retroscena sul difensore

45 minuti fa



Le parole di Simone Rondanini, agente di Lucumi, a Tmw:



ALLENATORI - "Ha un ottimo rapporto con Vincenzo, così come lo aveva con Motta. Sono due allenatori che hanno creduto in lui, che conoscono bene quello che John può dare alla squadra, e credo che con entrambi abbia dimostrato un livello molto alto. In questa stagione stanno cancellando tutti i dubbi che potevano esserci attorno alla squadra, e questo è anche una dimostrazione della determinazione di Lucumí, nel suo caso personale, e del collettivo. È stata inoltre una stagione più intensa, con più partite, in cui hanno disputato la Champions League – con quel gol storico di Lucumí per il club – e sono riusciti a mantenere la costanza anche in Serie A, arrivando alla finale di Coppa".