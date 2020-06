6









Luca Palamara è stato ufficialmente sospeso dall'Associazione Nazionale Magistrati per aver commesso gravi e reiterate violazioni del codice etico. Indagato a Perugia per corruzione, fu lui anni fa a occuparsi dello scandalo Calciopoli. Il Comitato direttivo centrale dell'Anm, ha deciso di respingere la richiesta di Palamara di essere ascoltato. L'audizione può avvenire solo davanti al collegio dei probiviri, dove Palamara non si è mai presentato: "Mi è stato negato il diritto di parola. Nemmeno nell'Inquisizione - è lo sfogo dell'ormai ex magistrato - Ognuno aveva qualcosa da chiedere, anche chi oggi si strappa le vesti. Penso ad alcuni componenti del collegio dei probiviri che oggi chiedono la mia espulsione, oppure a quelli che ricoprono ruoli di vertice all'interno del gruppo di Unicost, o addirittura ad alcuni di quelli che siedono nell'attuale Comitato direttivo centrale e che hanno rimosso il ricordo delle loro cene e dei loro incontri con i responsabili Giustizia dei partiti di riferimento".