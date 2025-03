Avete visto questi numeri di Locatelli? Ora è un giocatore diverso

Getty Images

Il Manuel Locatelli visto all'opera nella prima parte di stagione, fino alla fine del 2024 e anche un po' oltre, era soprattutto un difensore centrale aggiunto. Il centrocampista della Juventus si abbassava in fase di costruzione per aiutare l'impostazione, ma il suo contributo principale era nella fase difensiva, dove spesso supportava Federico Gatti e Pierre Kalulu. Tra i tanti episodi che lo dimostrano, uno dei più emblematici è il salvataggio sulla linea al 70' di Aston Villa-Juve, quando Locatelli è stato l'uomo più arretrato della difesa bianconera, riuscendo a respingere sulla linea una conclusione pericolosa di John McGinn.

Per analizzare in modo più dettagliato l’evoluzione del suo gioco, abbiamo preso in considerazione i dati di Locatelli relativi esclusivamente alle 23 partite di Serie A in cui ha giocato almeno 45 minuti. Se ci concentriamo sulle prime 16 gare, disputate fino a dicembre 2024, l'azzurro registrava una media di 63,31 passaggi riusciti a partita, di cui 32,37 in avanti e 13,06 nell'ultimo terzo di campo. In termini percentuali, il 51,13% dei suoi passaggi andava in avanti e il 20,63% era nell'ultimo terzo di campo. Inoltre, Locatelli aveva tentato il tiro solo 7 volte, centrando lo specchio della porta in appena 2 occasioni.Dal 2025, però, il centrocampista bianconero ha compiuto un deciso salto di qualità, come dimostrano le sue prestazioni nelle 7 gare successive. Il numero totale dei passaggi riusciti è leggermente calato, con una media di 59 a partita, ma è cresciuta sensibilmente la sua incisività nella metà campo avversaria. I passaggi in avanti sono saliti a 38,42 a partita, mentre quelli nell'ultimo terzo sono aumentati a 18,42. In termini percentuali, il 65,11% dei suoi passaggi ora è in verticale, mentre il 31,22% arriva nell'ultimo terzo di campo: un incremento rispettivamente di circa un terzo e della metà rispetto ai numeri di fine 2024.Anche il suo contributo offensivo è notevolmente migliorato. Locatelli ha tentato il tiro 8 volte in queste 7 partite, più che raddoppiando i tentativi rispetto ai mesi precedenti. Di questi, ben 6 sono arrivati nella sola partita contro il Verona, e 3 hanno centrato lo specchio della porta. Rispetto alla prima parte di stagione, il numero di tiri tentati è più che raddoppiato, mentre quelli in porta sono più che triplicati, dimostrando la sua trasformazione in un giocatore sempre più offensivo e determinante.