Luca Marchegiani racconta un dato che rappresenta la stagione negativa della Juventus: "Ogni tre partite ne perde una. Al di là del fatto che non è mai stata prima, non ci sono mai stati passi avanti sotto il punto di vista del gioco e della continuità - ha detto negli studi Sky - Non si tratta la caduta che non ti aspetti, perché sai che dopo un ciclo di partite c'è quella a rischio. Nella crescita di una squadra io ci vedo anche la capacità di porre rimedio a delle difficoltà".