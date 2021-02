Nella gara di oggi della Juventus Primavera non era disponibile Angel Chibozo (nella foto insieme al compagno di squadra Alessandro Riccio), attaccante classe 2003 infortunato e in tribuna col tutore a vedere i compagni. Quando però c'è da recuperare uno svantaggio di un gol c'è poco da pensare: il pallone esce dal campo, e per non perdere tempo, lo stesso Chibozo, corre a recuperarla zoppicando col tutore alla gamba.