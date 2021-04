Durante la trasmissione del Club negli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha commentato l'esultanza di Alvaro Morata che ha segnato il gol del raddoppio nella vittoria della Juventus contro il Genoa: Avete visto cos'ha fatto? Morata va ad abbracciare Ronaldo come se gliel'avesse passata lui. Si avvicina a Cristiano e indica lui, come se fosse stato lui a fare l'assist. Ma no dai, il portoghese aveva solo sbagliato il gol. Aveva tirato sul palo, stavolta non c'entrava proprio niente...".