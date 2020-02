Lele Adani si esalta vedendo Cristiano Ronaldo che prende palla e va via sulla fascia nell'ottavi di finale tra Lione e Juventus. Un CR7 amarcord secondo il commentatore di Sky Sport, che ha analizzato così la giocata del portoghese: "E' la seconda volta che vediamo Ronaldo come quando giocava al Manchester United sull'esterno: finta, dribbling e palla in mezzo come fosse un cioccolatino. Lì però l'attaccante deve andarci cattivo e anticipare, dov'è? Lì si sfonda la porta. Che giocata però di Ronaldo, da campione!".