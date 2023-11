"Vincere, non importa come, aveva detto. Spalletti, capite? Luciano non è stato il solo a entrare nella casa del Grande Fratello juventino. A casa Allegri si fa con quel che si ha: quando il materiale tecnico non è il massimo, ci si arrangia, si va poco per il sottile. Quindi, bravo Luciano, ora totalmente ct", questo il commento di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport dopo la vittoria dell'Italia contro la Macedonia.