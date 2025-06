Getty Images

Avellino, per la porta Daffara in pole: la situazione

un' ora fa



Il mercato in uscita della Juventus si sta muovendo in diverse direzioni. Ci sono Mbangula e Weah in trattativa aperta con il Nottingham Forest, con il club bianconero che ha dato l'ok all'entourage dei giocatori per trattare con gli inglesi: la cifra dell'operazione si aggira intorno ai 23 milioni di euro.



Non solo il belga e lo statunitense, però. Anche la Juventus Next Gen potrebbe salutare diversi giocatori, tra cui Giovanni Daffara.



Sul portiere classe 2004, come riportato da Gianluca Di Marzio, c'è l'Avellino, che lo ha inserito come primo nome della sua lista per la porta. Daffara in questo momento si trova negli Stati Uniti, infatti è stato convocato da Tudor per il Mondiale per Club, dopo alcune convocazioni già nella scorsa stagione al posto di Mattia Perin.