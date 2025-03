Avellino-Juventus Next Gen 2-1, le PAGELLE: Guerra e Pietrelli non bastano, che fatica Cudrig: i bianconeri cadono

Getty Images

La Juventus Next Gen cade per la prima volta dopo 13 risultati utili consecutivi. Contro l'Avellino non basta la rete di, infatti i padroni di casa passano 2-1 grazie alla doppietta di. Non mancano tuttavia le polemiche, soprattutto per il primo goal dei biancoverdi: l'argentino arriva a colpire in netta posizione di fuorigioco , ma la squadra arbitrale ha convalidato comunque la rete.I bianconeri non giocano una pessima partita, ma l'Avellino ha mantenuto sempre una prestazione solida, concedendo davvero poco al reparto offensivo della Juventus Next Gen, che non ha avuto occasioni molto limpide. Nel prossimo turno i bianconeri affronteranno il, e proveranno a rimanere sulla scia della zona playoff.

Avellino-Juventus Next Gen, le pagelle

Il primo goal arriva a distanza ravvicinata e in fuorigioco, il secondo è un capolavoro su cui non può fare davvero nulla. Dà comunque sicurezza soprattutto in uscita.Bene nel primo tempo soprattutto in costruzione, ma la fatica a contenere Patierno è tanta. L'Avellino passa troppo dalla sua parte.Il migliore della linea difensiva: è il più attento e respinge almeno due azioni molto pericolose, soprattutto quella nel primo tempo su Lescano.È il primo ammonito della sfida, ed è un segno di una gara tutt'altro che semplice. Regge comunque gli attacchi, ma non brilla come al solito. Dall'86'Il migliore in campo dei bianconeri: è per distacco il più propositivo, infatti subisce tanti falli, alternati ad altrettante belle giocate per servire i compagni.Partita fin troppo anonima con pochi guizzi, non riesce a controllare il gioco come al suo solito.Una gara dalle note non troppo differenti rispetto a Macca, ma si propone di più in avanti aiutando i compagni. Dall'86'Molto bene nel primo tempo, con l'apertura per Pietrelli che è decisiva per l'azione del goal. Nel secondo, però, sparisce troppo dal gioco. Dal 72'Entra in un momento di difficoltà, e rischia di far affondare ancora di più la Juve: ammonito dopo pochi minuti, rischia anche il secondo giallo.Si fa saltare spesso con facilità e non riesce a sfondare come vorrebbe in avanti, e quindi è spesso costretto a rincorrere. Dal 72'Come per Comenencia, entra nella difficoltà bianconera ma ci prova prima su punizione e poi con lo spunto fermato sul più bello in area.Ha il merito di farsi trovare pronto in occasione del goal, e di provarci almeno in due occasioni tra primo e secondo tempo. Come per tutto il reparto offensivo, però, fatica a concludere. Dal 68'Non riesce mai a entrare nel vivo del gioco in avanti, complice anche una bella prova difensiva dell'Avellino.Non è mai davvero pericoloso, i suoi tentativi sono spesso deboli e non abbastanza per impensierire Iannarilli.La gara è tra le più difficili che la Juve possa affrontare, e si comprende nell'arco di tutti i 95 minuti: i bianconeri non sono stati mai veramente pericolosi come avrebbero voluto. Il goal avversario in fuorigioco, però, pesa come un macigno a fine partita.