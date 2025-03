Avellino-Juventus Next Gen LIVE 2-1: Papadopoulos fermato da Iannarilli

Getty Images

Gara molto importante per la Juventus Next Gen, che va di scena contro, una delle corazzate del girone C. I bianconeri vogliono mettere nel mirino il quattordicesimo risultato utile consecutivo, a dimostrazione di un rendimento che non ha eguali: solo la capolistaha fatto meglio nelle ultime partite. Brambilla ritrova ancora una volta Adzic , che nelle ultime gare sta mettendo minuti nelle gambe, e lo sta facendo dimostrando talento e voglia di crescere. Sarà dunque importante cercare di mantenere la scia positiva per provare anche ad avvicinarsi alla zona playoff,

Avellino-Juventus Next Gen, la cronaca in diretta

86' - Fuori Gil Puche e Faticanti, al loro posto entrano Owusu e Perotti

83' - Ancora un'ammonizione, questa volta per i padroni di casa: Comenencia viene trattenuto da Cagnano vicino all'area di rigore

82' - Giallo per Comenencia che ferma con una trattenuta la ripartenza dell'Avellino

79' - Ancora un buono spunto di Pietrelli, Cancellotti lo ferma con un pistone e viene ammonito

74' - Rocca calcia al volo da fuori, ma la sua conclusione è imprecisa

73' - Cambia ancora Brambilla: entrano Comenencia e Papadopoulos al posto di Adzic

67' - Fuori Guerra, al suo posto dentro Semedo

61' - Cudrig anticipato da Cancellotti, il numero 11 bianconero commette fallo

59' - Entra l'ex bianconero Martin Palumbo insieme a Rocca: escono Palmiero e De Cristofaro

52' - Patierno manda alto di poco sul colpo di testa ravvicinato

48' - Lescano ci prova al volo, Daffara respinge ma poi si alza la bandierina del fuorigioco

Ricomincia la partita

FINISCE IL PRIMO TEMPO: l'Avellino è avanti grazie alla doppietta di Lescano, spezzata dalla rete del momentaneo pareggio di Guerra

l'Avellino è avanti grazie alla doppietta di Lescano, spezzata dalla rete del momentaneo pareggio di Guerra Annunciati due minuti di recupero

40' - Turicchia serve rasoterra per Guerra, ma il suo tiro di prima finisce alto

35' - Primo cartellino giallo del match: Gil Puche viene ammonito per un duro intervento su Patierno. Salterà il match con il Team Altamura, era diffidato

30' - Goal dell'Avellino: sugli sviluppi del corner la palla rimbalza in area, Lescano si coordina e mette dentro con una rovesciata perfetta

sugli sviluppi del corner la palla rimbalza in area, Lescano si coordina e mette dentro con una rovesciata perfetta 29' - La punizione di Palmiero si abbassa pericolosamente all'ultimo, Daffara smanaccia in calcio d'angolo

23' - Costruisce bene la Juventus, che con quattro tocchi riesce a portare Afenya Gyan al tiro, ma la conclusione del numero 3 è alta

14' - Pietrelli calcia alto al volo sul cross di Adzic su punizione, ma il numero 99 ha commesso fallo in attacco

8' - GOAL DELLA JUVENTUS! Bella azione che parte da Adzic, che apre perfettamente per Pietrelli, il numero 99 entra in area e serve Guerra, che da due passi mette dentro e pareggia dopo 5 minuti dallo svantaggio

Bella azione che parte da Adzic, che apre perfettamente per Pietrelli, il numero 99 entra in area e serve Guerra, che da due passi mette dentro e pareggia dopo 5 minuti dallo svantaggio 3' - Goal dell'Avellino: sulla destra Patierno crossa basso per Lescano, che parte in fuorigioco ma non viene visto dal guardalinee: l'attaccante riesce comunque a trovare la deviazione che beffa Daffara

sulla destra Patierno crossa basso per Lescano, che parte in fuorigioco ma non viene visto dal guardalinee: l'attaccante riesce comunque a trovare la deviazione che beffa Daffara 1' - FISCHIO D'INIZIO! Comincia la partita tra Avellino e Juventus Next Gen

Avellino-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali

Avellino-Juventus Next Gen, dove vederla in tv e streaming

Iannarilli, De Cristofaro, Rigione (C), Palmiero, Patierno, Cagnano, Sounas, Cancellotti, Lescano, Enrici, Panico. A disposizione: Marson, Todisco, D'Ausilio, Rocca, Russo, Palumbo, Armellino, Cionek, Zuberek, Mutanda. Allenatore: Biancolino.Juventus Next Gen: Daffara; Turicchia, Scaglia F., Gil Puche; Pietrelli, Macca, Faticanti, Adzic, Cudrig; Guerra (C), Afena-Gyan. A disposizione: Garofani, Cat Berro, Comenencia, Poli, Citi, Owusu, Perotti, Turco, Papadopoulos, Silva Semedo. Allenatore: Brambilla.La sfida tra Avellino e Juventus Next Gen, in programma domenica 2 marzo alle 12:30, sarà trasmessa in diretta su Sky e disponibile in streaming su Sky Go e Now TV.