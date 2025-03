Avellino-Juventus Next Gen, Brambilla: 'Il risultato non ci piace, ma abbiamo dato tutto. Il loro goal probabilmente è in fuorigioco'

Getty Images

Le parole di Massimo Brambilla dopo la sconfitta della Juventus Next Gen sul campo dell'Avellino. Di seguito le sue dichiarazioni ai canali ufficiali bianconeri.LA STRISCIA DI RISULTATI - "Arrivavamo da una striscia molto positiva di risultati che ci aveva permesso di tirarci fuori dalla posizioni scomode di classifica. Anche oggi, nonostante la sconfitta, i ragazzi hanno dimostrato di stare bene sia fisicamente che mentalmente perchè siamo venuti a giocare su un campo difficile, contro una squadra forte come l'Avellino, ma non ci siamo fatti intimorire e abbiamo disputato il match con coraggio".

LA PARTITA - Il risultato non ci piace, ovviamente, ma abbiamo dato tutto e da domani inizieremo a pensare alle prossime gare. Noi siamo venuti qui per giocarci le nostre carte, consapevoli delle difficoltà che avremmo dovuto fronteggiare. A livello difensivo, però, siamo soddisfatti di quanto fatto e alla fine sono stati gli episodi a condizionare il risultato finale.IL GOAL SUBITO - "Probabilmente la prima rete dei nostri avversari era viziata da fuorigioco, ma al di là degli episodi siamo soddisfatti di quanto dimostrato in campo perchè siamo rimasti in partita fino alla fine. Porbabilmente potevamo essere più cinici negli ultimi venti metri, ma ripeto che la prestazione c'è stata e siamo soddisfatti.L'EX PALUMBO - "Felici che un ragazzo d'oro come Martin abbia avuto questa bella opportunità dopo tre anni in Next Gen. Ci ha dato tanto, è cresciuto molto ed era pronto per cogliere questa occasione".PETRELLI - "E' un giocatore che ha grande gamba e fisicità. Deve ancora migliorare tanto, ma ha tutte le carte in regola per farlo. Sicuramente è un profilo dotato di grande corsa, di conseguenza la sua evoluzione potrà portarlo a giocare come quinto, ma anche come terzino".