Juventus Next Gen, nel mirino il quattordicesimo risultato utile consecutivo: i playoff sono vicini

Getty Images

La Juventus Next Gen affronterà una gara complicata ma molto importante: i bianconeri sono ospiti dell'Avellino, una delle corazzate del girone C che vuole tentare la corsa alla Serie B. Il club biancoverde ha perso contro ilquasi tre settimane fa, e in campionato non usciva sconfitto addirittura da inizio novembre.Al momento l'Avellino si trova secondo a -5 dall', ma punterà a essere una delle pretendenti alla vittoria finale. Proprio per questo sarà una gara difficile per la Juve, che però non vuole mollare la presa e cerca il quattordicesimo risultato utile consecutivo. Dall'arrivo di Brambilla, infatti, la crescita è stata senza dubbio, con tanti singoli che hanno brillato e il gruppo che è migliorato sempre di più.



Le parole di Brambilla verso l'Avellino

La striscia di 13 risultati utili consecutivi

Juventus Next Gen-Turris 0-0

Juventus Next Gen-Taranto 2-0

Cavese-Juventus Next Gen 0-1

Juventus Next Gen-ACR Messina 2-0

Audace Cerignola-Juventus Next Gen 3-3

Juventus Next Gen-Casertana 1-0

Catania-Juventus Next Gen 1-2

Juventus Next Gen-Monopoli 1-0

Juventus Next Gen-Trapani 2-0

Picerno-Juventus Next Gen 1-1

Juventus Next Gen-Benevento 2-0

Potenza-Juventus Next Gen 1-1

Juventus Next Gen-Giugliano 0-0

I bianconeri sono stati per diverso tempo in zona retrocessione diretta, anche in ultima posizione prima della penalizzazione del Taranto. Adesso invece la Juventus Next Gen si trova, e i playoff non sono distanti: ildecimo ha solo 4 punti in più dei bianconeri.'Troviamo un'avversaria in forma, esperta, con un'età media tra le più alte della Serie C. L'Avellino è una squadra che è stata costruita con l'obiettivo di lottare per andare in Serie B. Per di più gioca in uno stadio importante, che può fare la differenza, e ci aspettiamo un ambiente caldo a livello di tifo. Dovremo giocare una gara tosta, come già fatto fino a ora. Sono convinto che sarà così anche domenica, consapevoli che dovremo ulteriormente alzare la nostra asticella per provare a uscire con un risultato positivo da questa trasferta'.'Noi dobbiamo ragionare nell'immediato, a breve termine. Con una squadra giovane come la nostra non devi darti obiettivi a lungo termine, ma ragionare passo dopo passo. Dopo la sfida contro l'Avellino avremo tre partite in una settimana. Soltanto dopo queste quattro gare si potrà capire quello che potrà essere il mese e mezzo finale di campionato che ci attende, ma fino a quel momento è giusto continuare a lavorare pensando soltanto a noi stessi, senza proiettarci troppo in avanti'.'Javier sta dimostrando di essere un giocatore affidabile, nonostante la giovane età. Quando sono tornato lui giocava ancora in Primavera, ma dopo i primi allenamenti in Next Gen abbiamo deciso di tenerlo con noi non soltanto perchè c'era bisogno di un giocatore in più in quel ruolo, ma anche e sopratutto perchè a nostro giudizio era pronto per il passaggio nel professionismo. Penso che il rinnovo di contratto sia stato il naturale prosieguo del suo percorso di crescita all'interno del Club. Con la voglia che ha e l'applicazione che ci mette nel fare le cose è un giocatore con prospettive importanti. Deve continuare a lavorare così'.