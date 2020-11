Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi inevitabilmente parlano di una Juventus che ha battuto 2-1 in rimonta il Ferencvaros in una partita sofferta, ma che regala ai bianconeri il passaggio del turno agli ottavi con due giornate d'anticipo. La Gazzetta dello Sport gioca sul binomio tra questo match e quello che dovranno disputare i nerazzurri di Conte contro il Real Madrid: "Avanti Juve, coraggio Inter". Il Corriere dello Sport apre con Ciro Immobile e la Lazio, vittoriosa sullo Zenit, mentre sulla testata in alto recita "Morata salva Pirlo" riferendosi al gol-vittoria segnato in extremis. Infine Tuttosport titola "Assi di coppa" con la foto di Morata e Ronaldo.