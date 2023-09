Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport ha commentato il crollo della Juve: "Sta ad Allegri trovare il giusto equilibrio. Le rivoluzioni tattiche danno gioie subito, ma ti fanno fare anche cadute rovinose". Sull'errore di Gatti invece: "E’ brutto brutto. Si vuole affrettare per la mentalità del vogliamo vincere. Il passaggio è rischiosissimo, ma non per questo Gatti deve fare autorete. E’ un errore gravissimo in una squadra così importante dove senti il peso della maglia e non puoi sbagliare. Dà la sensazione del vuoto cosmico perché la dà al portiere che non c’è, lo vede che non c’è".