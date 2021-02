DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Ancora una prova estremamente positiva della squadra di Pirlo: contro la Roma una Juventus determinata, cinica ed estremamente ordinata nelle due fasi, ha ottenuto i 3 punti attraverso una rete per tempo. Se il primo gol è frutto soprattutto di un’invenzione di CR7, il secondo, nonostante la deviazione finale di Ibañez, è frutto di una splendida azione condotta con grande lucidità da parte dei bianconeri. Andiamo a rivederla.



IL SECONDO GOL DELLA JUVENTUS

Dopo un giro palla dalle retrovie la Juventus guadagna campo attraverso un lancio lungo: sulla respinta della difesa giallorossa i padroni di casa entrano in possesso grazie alla reattività sulla seconda palla.



Rabiot è il più veloce nella conquista del pallone e serve Ronaldo. Mentre il portoghese, Kulusevski e Chiesa manovrano nello stretto in posizione centrale, la difesa della Roma arretra con conseguente conquista del campo da parte dei bianconeri.



Cuadrado si libera sull’out destro e chiede palla. Il colombiano la stoppa e ha il tempo per decidere la giocata. In un primo momento sembra potere puntare l’avversario, ma immediatamente da posizione centrale è Kulusevski che attacca l’area nello spazio lasciato dalla difesa giallorossa.



Cuadrado serve così in profondità lo svedese premiando il suo scatto e trovando con precisione una linea di passaggio difficilissima da individuare.



Raggiunto il fondo di prima Kulusevski mette la palla in mezzo: Ibañez nel tentativo disperato di anticipare Ronaldo devia la palla nella propria porta.