The reaction to that late winner from Koulibaly..... the noise is deafening

[@RadioBlackandW1] pic.twitter.com/09UW8kW931 — Juvefc.com (@juvefcdotcom) September 1, 2019

L'autogol di Kalidou Koulibaly fa ancora godere i tifosi della Vecchia Signora che stanno inondando i social di foto e video per farsi beffa dei tifosi partenopei. Normali sfottò di una domenica spettacolare in cui il popolo Juve non riesce a dimenticare le emozioni dell'Allianz Stadium. Emergono anche i video dei tifosi bianconeri allo stadio.Le parole non servono, basta solo guardare.