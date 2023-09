L'autogol diè grossolano, ma a sbagliare è anche Szczesny? Così Montolivo, a DAZN: "Senza dubbio questo è un episodio sfortunato, che Gatti doveva gestire in maniera diversa. Però quello è un errore tecnico. L'errore di concetto è che Szczesny non deve batterla quella punizione, se vuole impostare.Szczesny non deve abbandonare l'area di rigore se vuole impostare: se batti quella punizione, che la stava tirando Fagioli, devi tirare lungo, non impostare. Poi Gatti sbaglia, per carità, però Szczesny non doveva batterla così".