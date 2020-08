Prima vendere, poi comprare. Non è solo il mantra di mercato della Juventus, poiché Covid e lockdown non sono stati un'esclusiva bianconera. Questo è emerso infatti ieri dall'incontro tra Antonio Conte e i vertici dell'Inter che ha sancito la permanenza dell'allenatore sulla panchina nerazzurra. In uscita sono tre i nomi caldi (e remunerativi) sul piatto: Milan Skriniar e Marcelo Brozovic, per cui si parla di cifre intorno ai 60 milioni di euro (nel caso del croato, è l'ammontare della clausola rescissoria) e poi c'è Lautaro Martinez. Le turbolenze in casa Barcellona firmate Messi-Suarez sembrano dare spazio a un grande acquisto in attacco per i blaugrana, e il Toro è un obiettivo dei catalani: il prezzo fissato dall'Inter è di almeno 80 milioni. E in entrata? Tuttosport parla innanzitutto di Tonali, aggiungendo Ndombelé e Kumbulla. Il Corriere dello Sport pone l'accento su Emerson Palmieri. La Gazzetta dello Sport infine rinfocola la pista che porta a Vidal.