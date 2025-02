Gazzetta - Lautaro Martinez non sarà squalificato per la presunta bestemmia dopo Juve-Inter: il motivo

AFP or licensors

Bestemmia di Lautaro Martinez: nessuna squalifica

La sconfitta contro laha senza dubbio lasciato strascichi nel mondo interista: perdere contro i rivali storici d'altronde è sempre un momento duro da superare, soprattutto se arriva in un momento della stagione così importante, quando c'era la possibilità di superare il Napoli e portarsi in vetta alla classifica. E tutta la rabbia dei nerazzurri è rappresentata dalle immagini di Lautaro Martinez nel post partita che hanno fatto il giro del web scatenando reazioni contrastanti.

Perché Lautaro Martinez non sarà squalificato

L'attaccate argentino subito dopo il triplice fischio di Juve-Inter è stato immortalato dalle telecamere mentre si disperava per la sconfitta. Lautaro sicuramente non era neanche felice della sua prestazione individuale, soprattutto per le occasioni sprecate nel primo tempo che potevano indirizzare la gara in un altro modo. Nello sfogovisto che da regolamento in questi casi è inflitta almeno una giornata di stop. Non accadrà però per Lautaro Martinez.Per fortuna dell'Inter e del giocatore, non ci sarà la squalifica per Lautaro come riferisce la Gazzetta dello Sport. Il motivo è che ie senza quello, si legge, per giurisprudenza ormai pacifica manca la certezza assoluta del fatto. Il capitano dell'Inter si dovrebbe "salvare" quindi dalla squalifica, evitando oltre il danno della sconfitta, la beffa di non esserci contro il Genoa nella prossima partita o addirittura saltare la sfida scudetto contro il Napoli, in programma ad inizio marzo.