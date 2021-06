Sasa Kalajdzic, autore del gol in torsione che ieri ha tenuto l'Austria in partita fino alla fine nei tempi supplementari dell'ottavo di finale degli Europei contro l'Italia, ha così commentato ai microfoni della tv di Stato austriaca ORF: "Penso che tutta l'Austria possa essere orgogliosa di questa squadra. Sono state le piccole cose a decidere la partita. Il mio gol è stato bello, non credo che la mia testa sia mai stata così vicina al suolo".

Kalajdzic era entrato al posto di Marko Arnautovic, autore di una rete annullata per fuorigioco nei tempi regolamentari.