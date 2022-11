Oggi al via il Mondiale, alle 17, poi in serata l’Italia, che giocherà in amichevole contro l'Austria. La partita sarà visibile dalle 20.45 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Chi ci sarà in campo? Dal primo minuto, tra gli juventini, dovrebbe partire solo Leonardo Bonucci.Ecco le probabili formazioni:Austria (4-2-3-1): Lindner; Posh, Leinhart, Alaba, Wober; Seiwald, X. Schlager; Baumgartner, Sabitzer, Kainz; Arnautovic. All.: Rangnick.Italia (3-4-3): Donnarumma; Gatti, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Dimarco; Pessina, Raspadori, Grifo. All.: Mancini.