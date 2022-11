Brutta prestazione dell’che nell’amichevole di questa sera contro l’perde 2 a 0. Di seguito le pagelle del match:– Non è irresistibile sulla punizione di Alaba, poi si riscatta, in parte– Non dà sicurezza al reparto e in più di un’occasione è in ritardo nelle chiusure– Meglio rispetto all’Albania, ma non arriva il pieno riscatto. Appare goffo nell’affrontare in retromarcia Arnautovic, nell’azione dell’1 a 0– Tanti errori, anche in zone pericolose del campo– Per lo più fuori dal gioco– Non trova spazio per inserirsi e far male: piatto– Perde un pallone sanguinoso che dà il via all’1 a 0 dell’Austria– Qualche discesa pericolosa, ma indice poco– Prova a mettere pepe, ma la maggior parte delle volte viene rimbalzato– Isolato e poco servito, a tratti si accende ed è il più pericoloso degli Azzurri– Non riesce a replicare la prestazione offerta contro l’Albania– Quando è chiamato in causa fa buona guardia– Entra bene, tante piccole cose ben fatte e poche sbavature– Entra con la voglia di chi vuole recuperare tutto il tempo perso. E’ in palla e si vede: la notizia migliore in casa Juve– Si vede poco, non riesce a caricarsi la manovra offensiva sulle spallesvsv – Pochi minuti, ma che bello il debutto e che bravo in una chiusura difensiva nel finale. Anche per lui la prima in azzurro arriva contro l’Austria, come per Boniperti– La testa di tutti è da un’altra parte: inevitabile.