Marko Arnautovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Italia. E ha dichiarato: “Quando citiamo il nome di Cristiano Ronaldo, non stiamo parlando di un essere umano. È tutto. Cosa dovrei dire di questo? Ci sono due giocatori che non sono di questo mondo. Vengono da lontano e sono venuti qui solo per un po', per vincere tutti i campionati e portare con sé tutti i trofei. E poi se ne vanno. Sono Cristiano Ronaldo e Lionel Messi".