Mancano due giorni all'ottavo di finale di Euro 2020 tra Italia e Austria. Il capitano e giocatore di punta della nazionale austriaca, David Alaba, è intervenuto ai microfoni di ARD per presentare il match: "Mi sento molto in forma in questo momento e sono felice del cammino della squadra. Passare il turno era il nostro obiettivo e siamo felici di averlo raggiunto. Avete visto che fase a gironi ha disputato l'Italia? Comunque, noi siamo qui per sognare, penso che tutto possa accadere in uno sport come il calcio".