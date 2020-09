1









Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Sky Sport qualche minuto prima del recupero contro il Benevento, soffermando anche sulla lotta scudetto: “Fastidioso no, ma facciamo finta di non sentire ed è diverso. Poi sappiamo che se una squadra parte da nove scudetti di fila (Juventus, ndr), non può che essere la favorita. noi vogliamo dare fastidio a tutti, conosciamo la nostra forza ma sappiamo dove migliorare. L’anno scorso siamo stati in emergenza per troppo tempo a centrocampo mentre quest’anno l’allenatore avrà più scelta”.