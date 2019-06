"Se stiamo costruendo un’Inter meno pazza ma forte? Non abbiamo neanche iniziato. Tanti agenti qui? Sono tutti a Milano gli agenti". Così Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha lanciato la sfida a tutti all'uscita dalla cena di mercato andata in scena ieri sera a Milano. Dopo Conte, l'Inter è alla ricerca di nuovi investimenti, da Barella a Chiesa (duello con la Juve) e non solo.