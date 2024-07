Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato a margine di un evento di beneficenza a Forte dei Marmi. Ha parlato anche della Juventus e dei cambi all'interno della rosa che sono in atto in questa stagione. Le sue parole:"È normale cambiare così: se hanno ritenuto di dover far qualcosa, con un allenatore nuovo e le possibilità che hanno è giusto che facciano il meglio. Ma se ne occuperanno Motta e Giuntoli, io penso all’Inter".