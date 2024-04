Il dirigente dell'Inter ha parlato a Sky Sport dalla festa scudetto nerazzurra, senza risparmiare una frase per i bianconeri: "C'è grande soddisfazione: sapevamo che non sarebbe stato facile, cambiare 12 giocatori non è semplice. Ci sono state annate complicate, e questo lo era particolarmente: tutti insieme siamo stati bravi ad andare a prendere i sostituti che si sono rivelati fondamentali, tutta gente che ha aggiunto valore ad una squadra già forte, e possono ancora crescerePoi ha proseguito: "Abbiam sempre detto di voler puntare alla vittoria, sarà sempre così: in alcuni casi non si riesce, magari giochi la finali e la perdi pur avendo disputato una buonissima gara. Però bisogna sempre iniziare con l'ambizione di essere migliore, se lo è qualcun altro gli stringi la mano, oggi sono gli altri a stringerla a noi".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.