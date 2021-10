Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato a Dazn nel prepartita di Lazio-Inter: ​"Siamo una squadra forte e competitiva nei primi undici.Giocando in Champions ed avendo turni infrasettimanali non era possibile. Il problema era di chi ha pensato di mettere tre gare fra settembre e ottobre tre gare delle qualificazioni sudamericane"."Sono un direttore sportivo, posso rispondere al mio amico Pradé. Ha un altro ruolo.""Non so chi sia"